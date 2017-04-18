Львовский мусор подбросили в зоологический заповедник

Свыше десятка фактов вывоза бытовых отходов из Львова обнаружили на Тернопольщине с начала года. Об этом сообщил начальник областного управления экологии и природных ресурсов Орест Сингалевич, передает Укринформ.

"За первый квартал этого года экологи выявили 13 фактов вывоза бытовых отходов громады Львова на отдельные территории Тернопольщины. Так, дважды львовский мусор был обнаружен в пределах Беримовского сельского совета Зборовского района, в Шумском и Монастырском районах. Такие факты зарегистрированы еще в шести районах области. Более того, отходы из Львова даже появились в зоологическом заказнике местного значения "Коцюбинчики", - рассказал Сингалевич.

По его словам, общая площадь загрязненных львовским мусором земельных участков достигла почти 2700 кв. м. Ориентировочная сумма убытков составляет более 500 тыс. грн.

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Сейчас на Тернопольщине свыше семи сотен стихийных мусоросвалок. В мае на рассмотрение Тернопольского областного совета будет вынесена программа, которая предусматривает формирование окружных центров аккумулирования твердых бытовых отходов.

Планируется создать 5-6 центров приема мусора, что в перспективе позволит наладить эффективную систему утилизации отходов на территории Тернопольской области.