В Червонограде Львовской области в храме св. Иосафата на Пасху решили сделать прихожанам подарок - открыть для обзора композицию, изображающую Страшный суд.

Увиденное несколько удивило червоноградцев - там, где изображен ад и грешники, в огне горят герб СССР, немецкая свастика и человек, очень похожий на президента России Владимира Путина, передает Zaxid.net.

Путин в аду / zaxid.net

Значительно больший ажиотаж картина вызвала в Сети. Были пользователи, кому понравилась идея - мол, где еще быть Путину, как не в аду. Другие же возмутились таким решением - храм должен успокаивать и вдохновлять, а не раздражать изображением российского президента.



При этом настоятель храма отец Михаил говорит, что это - не Путин, а собирательный образ бюрократа и преступника.

"Кто-то видит, что это Путин, кто-то - что это бюрократ, который обокрал страну и не видит Воскресение даже в последние дни. А еще там есть герб СССР и немецкая свастика. Там горят те, кто был причиной слез, убийства, крови и смерти. Кто там есть - там есть по праву", - уверен священник.

Настоятель храма не объяснил, кому принадлежала идея изобразить в сцене ада мужчину в костюме, так похожего на президента России.