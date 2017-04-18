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Главная » Страна » Суд ООН может принять временные меры не только против РФ, но и против Украины

Суд ООН может принять временные меры не только против РФ, но и против Украины

Суд ООН может принять временные меры не только против РФ, но и против Украины
Гаагский суд / Фото: theconversation.com

Почти наверняка суд обяжет Украину соблюдать права национальных меньшинств

18.04.17 1411
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Международный суд ООН в деле по жалобе Украины против Российской Федерации может наложить ограничения на украинскую сторону - несмотря на то, что ответчиком по делу является РФ. Об этом сообщает Европейская правда.

Как известно, Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций: о финансировании терроризма и о расовой дискриминации (в конвенции говорится также об этнической и других видах дискриминации).

По правилам Суда ООН, на обвиняемую страну также могут быть наложены ограничения еще до начала рассмотрения дела по существу. Суд ООН часто накладывает временные меры на обе стороны процесса, особенно по жалобам, подобным украинской.

Почти наверняка Суд ООН обяжет Украину соблюдать права национальных меньшинств (ведь россияне в предоставленных в Гаагу документах приводят привычные нам мифы о "притеснениях русскоязычных"). Вполне вероятно, что судьи напомнят как Москве, так и Киеву о недопустимости поддержки террористической деятельности, от кого бы она ни исходила.

Согласно одному из предположений, суд может упомянуть как пророссийских боевиков, так и украинские "добровольческие батальоны". Это не означает их приравнивания; это лишь означает, что Киеву придется убедить Гаагу в том, что реформирование добробатов завершено, а нарушителей закона наказывают независимо от того, имеют ли они военный опыт.

Юрист-международник Николай Гнатовский отмечает, что Суд ООН неоднократно подчеркивал, что у него есть полномочия принимать временные меры, частично или полностью отличающиеся от тех, о которых его просили государства.

Так произошло и в 2008 году в деле "Грузия против России", которое больше всего похоже на украинское.

"У Суда есть право принимать временные меры, даже если стороны его об этом не просили, по собственной инициативе (proprio motu). Суд отмечает, что цель временных мер - обеспечить права, которые формируют предмет рассмотрения в деле", - отметил Гнатовский.

Напомним, иск был подан 16 января 2017 года в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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