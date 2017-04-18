Восемь народных депутатов прогуляли все заседания Верховной Рады в апреле

Восемь народных депутатов пропустили все заседания Верховной Рады в апреле.
Об этом сообщает общественное движение "Честно".
Список восьми прогульщиков-рекордсменов (депутатов, которые не зарегистрировались письменно по неизвестным причинам и ни разу не голосовали в апреле) выглядит так:
запорожский бизнесмен-мажоритарщик Петр Сабашук (фракция "Блок Петра Порошенко"),
активный участник Блокады оккупированных территорий Семен Семенченко (фракция "Самопомич"),
самый богатый народный депутат в 2016 году Вячеслав Богуслаев (группа "Воля народа"),
фигурант антикоррупционных расследований - Евгений Бакулин (фракция "Оппозиционный блок"),
Андрей Билецкий (внефракционный),
Дмитрий Ярош (внефракционный), который отсутствовал без уважительных причин на 80% заседаний за всю каденцию.
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Также в список входят:
народный депутат-беглец, скрывающийся в Лондоне от уголовного преследования за хищение имущества "Укргаздобычи", - Александр Онищенко (группа "Воля народа"),
Сергей Клюев (внефракционный), которого Интерпол объявил в международный розыск.
В апреле Верховная Рада работала в сессионном зале 8 дней, за которые провела 12 заседаний и 449 голосований.