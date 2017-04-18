В Черновицкой области появился новый прокурор

Прокурором Черновицкой области назначили Олега Соболя. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украина на своей странице в соцсети Facebook.

"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил коллективу прокуратуры Черновицкой области нового прокурора Олега Соболя", - сказано в сообщении.

Отметим, что с августа 1996 по август 1999 года Соболь работал первым заместителем прокурора Ивано-Франковска и области. С августа 1999 года по октябрь 2000 года он занимал должность начальника отдела надзора за соблюдением и применением законов прокуратуры Львовской области.

Затем в октябре 2000 года Соболь начал работать на должности прокурора города Дрогобыча Львовской области и занимал указанную должность до ноября 2003 года. С декабря 2003 года по октябрь 2011 года работал Дрогобычским межрайонным прокурором Львовской области.

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С октября 2011 года по май 2012 года он занимал должность первого заместителя прокурора Львова и области, с мая 2012 по апрель 2014 года работал на должности Стрыйского межрайонного прокурора Львовской области. Затем Соболь с апреля по август 2014 года работал прокурором Львова, а с августа 2014 по 2016 год - заместителем прокурора Львовской области.

В период с 2016 года по настоящее время работал на должности руководителя прокуратуры Ровенской области.