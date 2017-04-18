За февраль население Украины сократилось на 16,7 тыс. человек

Численность наличного населения Украины (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым, Севастополя и части зоны проведения АТО в Донбассе) по состоянию на 1 марта 2017 года составила 42 млн 541,6 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По состоянию на 1 февраля 2016 года численность населения Украины составляла 42 млн 558,3 тыс. человек. Таким образом, за месяц численность населения страны сократилась на 16,7 тыс. человек (или 0,04%).

При этом на 1 марта 2016 года численность населения Украины составляла 42 млн 722 тыс. человек. Таким образом, за год украинцев стало меньше на 180,4 тыс. человек (или 0,42%).

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В то же время численность постоянного населения Украины на 1 марта 2017 года составила 42 млн 372 тыс. человек. Естественное сокращение населения Украины в январе-феврале 2017 года составило 45 888 человек. При этом за указанный период в Украине родились 59 619 детей.