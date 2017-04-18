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Главная » Страна » АТО: Ранены двое наших бойцов
АТО: Ранены двое наших бойцов
Фото: dialog.ua
Ситуация в Донбассе

АТО: Ранены двое наших бойцов

Враг 18 раз открывал огонь по опорным пунктам ВСУ

18.04.17 24
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В районе проведения антитеррористической операции подразделения российско-оккупационных войск продолжают провокационные обстрелы позиций украинской армии. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С начала суток враг 18 раз открывал огонь по опорным пунктам ВСУ. Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

На донецком направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов. По позициям ВСУ вблизи Крымского враг применял 82-миллиметровые минометы. Опорные пункты сил АТО в районах Авдеевки и Каменки боевики обстреливали из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Песков и Опытного противник стрелял из пулеметов крупного калибра, а по защитникам Зайцево вел огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На мариупольском направлении по опорным пунктам украинской армии вблизи Красногоровки враг бил из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из подствольных гранатометов враг вел провокационный огонь в сторону наших позиций в Старогнатовке. Пулеметы крупных калибров террористы применяли в районе Водяного и Чермалыка. В Новотроицком активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении враг обстрелял опорные пункты у Катериновки из 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов.

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