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Обнародованы правила поведения иностранцев на Евровидении

Обнародованы правила поведения иностранцев на Евровидении
Фото из открытых источников

Иностранным гражданам рекомендуется их внимательно изучить

18.04.17 376
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Правоохранители советуют иностранным гражданам, которые собираются посетить песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве, соблюдать соответствующие правила поведения.

Об этом говорится в рекомендациях, разработанных Министерством внутренних дел совместно с Министерством социальной политики, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Национальной полицией и Государственной пограничной службой.

В частности, иностранцам рекомендуется всегда иметь при себе паспорт либо другой ID-документ, подтверждающий личность. Если иностранного гражданина остановит полиция, указанные документы будут единственными, которые будут приниматься для подтверждения личности.

В то же время иностранцы, если их остановят полицейские, должны также попросить у представителей украинских правоохранительных органов служебное удостоверение личности. У одетых в униформу полицейских есть при себе бейджи с ID-номерами – они должны их показать (там указаны имя, должность и ранг).

Украинские полицейские должны сообщить причину проверки документов.

Человек, который не имеет униформы, должен показать иностранцам бейдж или документ, который подтверждает личность правоохранителя, должность и его ранг, а также сообщить причину для проверки документов.

Правоохранители предупреждают: человек, который остановил иностранца и не показывает свой ID, может быть мошенником.

Гости Киева должны знать номера телефонов своих посольств.

Если иностранцы захотят арендовать транспорт в Киеве, они должны иметь действительное водительское удостоверение. Если иностранцу будет выписан штраф за вождение транспортного средства, его надо погасить в банке в течение 15 дней.

Гостям столицы рекомендуют быть осторожными с использованием кредитных карт в связи с возможным мошенничеством.

Валюту рекомендуется менять только в банках и их филиалах. Ни в коем случае это нельзя делать с участием частных лиц, потому что даже если они будут предлагать выгодные условия, это может быть мошенничество.

Кошельки рекомендуется хранить в безопасных местах. Как отметили в МВД, карманное воровство является обычным явлением, особенно в переполненных людьми местах, и, в частности, в транспорте, на рынках и в ночных клубах.

Гостям Киева запрещается распивать алкоголь на улице, потому что за это могут оштрафовать или задержать. Запрещается пить за рулем.

Также запрещается играть в азартные игры. Кроме того, запрещается входить в сексуальные отношения или совершать сексуальное насилие над подростками и несовершеннолетними, что может привести к заключению сроком до 5 лет. В соответствии с украинским законодательством, сутенерство, подстрекательство к проституции, торговля людьми карается заключением сроком до 15 лет.

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