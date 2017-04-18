В Киеве решили не отключать горячую воду, пока не потеплеет

Ожидается, что погодные условия позволят продолжить подготовку к следующему отопительному сезону, через неделю

В связи с неблагоприятными погодными условиями и низкой температурой воздуха график гидроиспытаний теплосетей Киева перенесут на неделю. Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает ГолосUA.

"Было принято решение о смещении графика гидроиспытаний столичных теплосетей. Уже через неделю ожидается, что погодные условия позволят продолжить подготовку к следующему отопительному сезону. То есть сейчас отключение подачи горячей воды будет приостановлено", - сообщил Пантелеев.

Кроме того, столичный чиновник добавил, что это протокольное решение КГГА уже сегодня будет направлено в компанию Киевэнерго.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к следующему отопительному сезону сотрудники ПАО "Киевэнерго" с 18 апреля будут проводить гидроиспытания в Святошинском, Оболонском, Голосеевском, Подольском и Соломенском районах столицы.