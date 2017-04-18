В Черкассах около 30 вооруженных людей заняли здание облэнерго и покинули госучреждение только после длительных переговоров с полицией. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

В полицию поступила информация о группе неизвестных людей, находящихся в помещении "Черкассыоблэнерго" и имеющих при себе большое количество огнестрельного оружия.

"На место происшествия были немедленно направлены ближайшие наряды полиции, оперативные работники и сотрудники подразделения специального назначения. Как было выяснено на месте происшествия, на втором этаже помещения находится около 30 человек, вооруженные помповыми ружьями и травматическим оружием. В результате длительных переговоров руководства главка с данными лицами помещения госучреждения было освобождено от посторонних", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция в Мариуполе училась освобождать заложников из поезда

Сейчас полиция устанавливает основания и цели пребывания неизвестных на территории облэнерго. Оружие у них изъято.