В Украине пенсионный возраст может повыситься не ранее чем через 5-10 лет. Об этом заявила народный депутат от "Блока Петра Порошенко", представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает 112.ua.

По словам Луценко, на сегодня речи о повышении пенсионного возраста не идет.

"Это может произойти через 5, 7, 10 лет. Мы не говорим о сегодняшнем времени…. пенсии низкие и надо привести в порядок именно солидарную систему. А только после того, когда экономические показатели и инфляция будут на достаточно низком уровне, говорить о накопительной системе", - отметила Луценко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа не будет предусматривать увеличение пенсионного возраста.