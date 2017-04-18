В Харьковской области из-за похолодания закрыли школы

Решение ввести дополнительные каникулы для школьников в связи с метелью и резким понижением температуры приняли в 18 районах и городах Харьковской области. Об этом рассказал заместитель председателя - руководитель аппарата Харьковской ОГА Анатолий Бабичев, передает Укринформ.

"Сейчас в районах приняты решения о приостановке учебы до конца недели. В учреждениях с централизованным отоплением нагреть помещения в настоящее время невозможно. Школы, которые оснащены индивидуальным отоплением на альтернативном топливе, запускают котельные, там учебный процесс не будет прерываться", - отметил Бабичев.

В то же время он отметил, что перерыв в учебном процессе не вызовет никаких проблем, ведь часы догонят путем уплотнения учебной программы.

По словам Бабичева, на следующей неделе погода, по прогнозам, должна улучшиться, и планируется, что уже с понедельника дети пойдут в школу.

"Что касается детских садов, то их не будут закрывать: преимущественно все они оборудованы котлами на альтернативном топливе. Дошкольные учреждения находятся на балансе сельсоветов, которые могут обеспечить их топливом. Кроме того, в детсадах используют электрические обогреватели, которые могут нагреть небольшие помещения сельских садов", - объяснил он и добавил, что в Харькове решение о прекращении учебного процесса в настоящее время не принималось.

Напомним, что в Украину с 18 апреля пришло похолодание. В конце этой недели температура снизится до 3 градусов мороза, ожидаются дожди, периодически с мокрым снегом.