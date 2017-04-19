Зона АТО: наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении

За минувшие сутки в зоне АТО боевики 35 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр АТО, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Приморском направлении, где, в частности, опорные пункты вблизи Красногоровки были обстреляны из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По позициям возле Водяного и Гнутово боевики вели огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупных калибров и вооружения БМП. Кроме того позиции морпехов под Водяным были обстреляны из зенитной установки ЗУ-23-2. По опорным пунктам в районе Старогнатовки, Талаковки и Широкино террористы стреляли из гранатометов, а вблизи Чермалыка и Павлополя – из пулеметов крупных калибров. Под Новотроицким и Николаевкой активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении позиции в районе Авдеевки, Каменки и Зайцево боевики обстреляли из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Возле Песков и Опытного боевики применили крупнокалиберные пулеметы.

На Луганском направлении из автоматических гранатометов, минометов калибра 120 мм и 82 мм террористы стреляли по опорным пунктам возле Катериновки. Позиции вблизи Крымского были обстреляны из минометов калибра 82 мм, а в районе Станицы Луганской и Сизого - из стрелкового оружия.

Двое украинских военных получили ранения.

Напомним, захваченные боевиками предприятия в Донбассе были убыточными.