Решение о возобновлении отопительного сезона принимают местные власти, - Зубко

Об этом в Facebook написал вице-Премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Напомню, что решение о включении отопления принимается, если в течение трех суток средняя суточная температура не превышает +8°С. Отключение систем происходит, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает +8°С. Поэтому сейчас именно местные органы власти должны определиться относительно экономической и технологической целесообразности решения о возможном повторном подключении к системам отопления", - написал он.

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Зубко также отметил, что соответствующие разъяснения были направлены в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, а также местных государственных администраций.

Напомним, запасов природного газа в подземных хранилищах Украины хватит до конца отопительного сезона, даже при сохранении низкой температуры.