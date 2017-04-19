На поминальные дни в Киеве запустят дополнительно 450 единиц транспорта

Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

"Понимая огромный спрос на городской транспорт в поминальные дни, с 23 по 26 апреля, город решил дополнительно запустить более 450 единиц пассажирского транспорта для обеспечения комфортного передвижения столичных жителей", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На время Евровидения на Крещатике ограничат движение транспорта

В частности, 128 единиц автобусов дополнительно запустят 23 апреля на маршруте № 258 (Южное кладбище) и 25 - на маршруте № 740 (Северное кладбище), 55 дополнительных единицы автобусов город запустит в тот же день к Лесному кладбищу. Всего на маршрутах в эти дни будет задействовано 2863 единицы подвижного состава пассажирского транспорта на 262 маршрутах. Кроме этого, 5 дополнительных городских маршрутов, в том числе 23 апреля к Южному и 9 мая к Военному кладбищу, будут специально запущены городом", - рассказал Бондаренко.

Напомним, Киевпасстранс собирается закупить троллейбусов и автобусов на 1 млрд гривен.