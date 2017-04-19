На борту утонувшего российского сухогруза находились девять украинцев

На борту российского сухогруза "Герои Арсенала", который затонул в районе Керченского пролива, находилось девять украинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Двое членов экипажа – россияне, еще один – гражданин Грузии.
Официальный представитель Южного следственного управления на транспорте СК РФ сообщил, что трое из 12 членов экипажа спасены.
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"По информации следователей, которые находятся в районе крушения, спасатели смогли вытащить из воды троих моряков, информация об остальных членах экипажа уточняется", - уточнил он.
Гражданство спасенных не уточняется.
Отметим, сегодня в Черном море потерпело крушение грузовое судно "Герои Арсенала". Катастрофа произошла в 14 км от линии строящегося Крымского моста около 4:00 утра. Сухогруз полностью ушел под воду.
Напомним, двое украинцев с арестованного в Ливии судна вернулись на Родину.