Китайцы подали в суд на украинца

18 апреля состоялось первое заседание суда по иску крупнейшего в мире ритейлера, китайской группы Alibaba, против украинца из Мариуполя Константина Величко за права на использование торговой марки AliExpress в Украине.

Как сообщает Лига.net, Величко в зал суда так и не пришел.

В 2013 году он через Укрпатент получил права на бренд AliExpress в Украине сроком на 10 лет. Это позволяло ему работать под всемирно известной вывеской в рекламе, демонстрации товаров, рыночных исследованиях и т.д.

В 2014 году Величко запустил сайт Aliexpress.ua. Кроме того, он называет себя представителем компании в Украине.

Alibaba потребовала от Укрпатента аннулировать зарегистрированную на Величко торговую марку AliExpress.

Напомним, китайский интернет-магазин Alibaba попал в "черный список" США.