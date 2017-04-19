Международный Суд ООН сегодня огласит первое решение в процессе Украины против России

Сегодня Международный Суд ООН в Гааге огласит первое решение в процессе, начатом по жалобе Украины против Российской Федерации.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на сайт суда.
Публичное заседание начнется в 16.00 по киевскому времени – в Дворце мира в Гааге, в ходе которого судья Ронни Абрахам, Председатель Суда, прочитает решение Суда.
Отметим, речь идет об иске, который 16 января МИД Украины подал в Международный суд ООН в Гааге по поводу нарушения РФ Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Напомним, Суд ООН может принять временные меры не только против РФ, но и против Украины.