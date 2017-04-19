В Днипре приостановлена работа городских школ в связи с резким похолоданием и снегом. Сильные порывы ветра обрывают провода, валят деревья, а снежный покров затрудняет движение транспорта. Об этом сообщил в Facebook мэр Днипра Борис Филатов.

"Дал распоряжение до пятницы включительно закрыть школы. Сейчас пойдет телефонограмма. (...) Да, это стихийное бедствие. Да, в городе повалено 2 600 деревьев. Да, возможны подтопления. В Днипре рекордно высокий уровень воды", - написал Филатов.

Он также добавил, что вновь запустить отопление невозможно - и в связи с лимитами газа, и из-за технологии - минимум неделя потребуется на то, чтобы выпустить воздух из труб. Еще, по словам мэра Днипра, возможны перебои с электричеством и водой.

"Да, придется потерпеть... ", - резюмирует Филатов.

Снег в Днипре















Фото: Укринформ