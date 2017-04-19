МАУ ввела новый сбор при бронировании авиабилетов

Это приведет к подорожанию перелетов на сумму от $9 до $36

С сегодняшнего дня, 19 апреля, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) ввела сбор в размере $9 при бронировании билетов через агентства, которые работают через глобальные системы Amadeus, Sabre, Travelport и Travelsky. Об этом сообщает специализированный портал avianews.com.

По словам пресс-секретаря авиакомпании Евгении Сацкой, подобное нововведение означает, что при покупке через агентства стоимость билетов поднимется: на $9 - для билета в один конец (1 сегмент), на $18 для прямых перелетов туда-обратно (2 сегмента) и на $36 для перелетов туда-обратно, которые включают пересадки (4 сегмента).

Новый сбор не будет взиматься с билетов, которые приобретаются на сайте МАУ, в кассах и контактном центре МАУ, а также через офисы партнерских агентств.

Ранее сообщалось, что в МАУ возобновили услугу выбора места заранее, однако на платной основе. Бесплатно выбрать места пассажиры смогут из тех, которые остались в процессе онлайн-регистрации, которая для большинства рейсов начинается за 48 часов до вылета.

С 2015 года сбор в размере 16 евро за оформление билетов через глобальные системы бронирования взимают авиакомпании, входящие в Lufthansa Group. Свои действия в компании объяснили необходимостью компенсировать затраты на работу с системами бронирования.