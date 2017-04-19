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Кабмин не успеет выполнить вовремя одно из обязательств перед МВФ

Кабмин не успеет выполнить вовремя одно из обязательств перед МВФ
Фото из открытых источников

Правительство Украины не успеет создать независимые наблюдательные советы на 15 государственных предприятиях

19.04.17 896
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Правительство Украины не успеет завершить процесс создания наблюдательных советов в 15 крупнейших государственных компаниях до конца июня 2017 года, что является одним из требований, которые прописаны в Меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Министерство экономического развития и торговли.

"Правительство Украины не успеет создать независимые наблюдательные советы на 15 государственных предприятиях в указанные сроки", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что задержка возникает из-за того, что органы управления должны принять изменения в уставы каждого из предприятий, где создаются набсоветы. 

"Изменения в уставах касаются необходимости прописать саму возможность создания наблюдательных советов по соответствующей процедуре на госпредприятии, а также определить их структуру, соблюдая пропорции зависимых (которые будут назначаться правительством, - ред.) и независимых членов (которые будут избираться на открытом конкурсе с возможностью участия топ-менеджеров иностранных компаний, - ред.) совета", - добавили в пресс-службе.

По данным Минэкономразвития, на 5 государственных предприятиях (Международный аэропорт "Борисполь", Укрпочта, Укрзализныця, Укргидроэнерго и Укрэнерго) в качестве пилотного проекта уже началась подготовка к созданию набсоветов. 

"На первом этапе орган управления должен изменить уставы госпредприятий…, затем объявить конкурс на замещение должностей членов наблюдательных советов, провести собеседования и сформировать шорт-листы (списки с коротким перечнем кандидатов, - ред.) - от 2 до 5 кандидатов на каждую должность, из которых комитет по назначению выберет членов наблюдательного совета", - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития отметили, что в обязательном порядке набсоветы будут созданы на госпредприятиях, стоимость активов которых больше 2 млрд грн или чистый доход превышает 1,5 млрд грн в год. Для всех остальных предприятий решение о создании набсовета отдано на усмотрение органа управления и не является обязательной практикой.

"В каждый из наблюдательных советов должны войти от 5 до 11 членов, большая часть которых на каждом из предприятий должны быть независимыми", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 1 марта 2017 года Украина подписала Меморандум с МВФ, в котором правительство взяло на себя ряд обязательств для получения следующего (четвертого) транша кредитования в размере $1 млрд.

3 апреля Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине четвертого транша. 5 апреля Минэкономразвития опубликовало текст меморандума. В разделе "Реформа государственных предприятий" было прописано обязательство Украины по созданию набсоветов в 15 крупнейших госкомпаниях до конца июня 2017 года.

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