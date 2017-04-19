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Спецслужбы РФ готовят провокации в трех областях Украины, - СБУ
Фото: apostrophe.com

Спецслужбы РФ готовят провокации в трех областях Украины, - СБУ

Провокации планируются на ближайшие недели

19.04.17 1781
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Российские спецслужбы планируют в ближайшие недели организовать в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях провокации на национальной почве, аналогичные той, совершение которой СБУ предотвратила 13 апреля в Одессе. Об этом сообщил начальник аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает УНИАН.

"Наша служба получает информацию, что это не последняя "акция", которую российская сторона планирует организовать для создания негативного имиджа Украины относительно наличия межнациональных споров. Такие "акции" планируются на территории Харьковской области, Херсонской, Николаевской”, - сказал Ткачук.

По данным СБУ, эти провокации планируются на ближайшие недели, отдельные из них - на первую половину мая.

Ткачук подчеркнул, что Служба безопасности приложит все усилия, чтобы помешать совершению таких провокаций.

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 апреля, Ткачук заявил, что СБУ предотвратила проведение в Одессе финансируемой Кремлем фейковой акции против якобы притеснений болгар в Украине.

По его словам, 13 апреля за средства Кремля в Одессе планировалось проведение фейковой акции протеста якобы представителей болгарского этнического национального меньшинства, проживающих в Одесской области. Организатором акции является главарь радикальной общественной организации "Наждак" Николай Дульский, который скрывается в РФ.

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