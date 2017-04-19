Президент Украины Петр Порошенко сравнил Россию с крокодилом из высказывания экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля.

Об этом, как сообщают СМИ, он заявил во время выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне.

"Черчилль сказал в январе 1942-го: "Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других". Есть одно место, где эти слова особенно актуальны – эта Украина, и тот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня – это Россия", - сказал Порошенко.

"Они надеются, если Россия удовлетворит свой аппетит, то она не будет распространять свое влияние дальше. Но я хочу переубедить их: Россия не наестся. Она не верит в демократию и права человека, она верит в доминирование над миром и зону влияния, она не играет по правилам", - сказал Порошенко.

Напомним, Международный Суд ООН сегодня огласит первое решение в процессе Украины против России.