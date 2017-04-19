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Новости партнеров Agri Invest Forum 2017 проведет голосование по рынку земли

<span class="label">Новости партнеров</span> Agri Invest Forum 2017 проведет голосование по рынку земли
19.04.17 41
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В рамках четвертой ежегодной конференции аграрных инвесторов Agri Invest Forum 2017, которая состоится 27 апреля, пройдет масштабная дискуссия о рынке земли, по результатам которой состоится голосование и будет подписано обращение с единой позицией аграриев. В дискуссии примут участие украинские эксперты с кардинально противоположными позициями, а также коллеги из Эстонии и Литвы, которые поделятся опытом введения рынка земли на примере их стран.

«Дискуссия объединит более 1000 участников, среди которых будут представители аграрного бизнеса, Минагрополитики, депутаты ВР, профильные ассоциации и международные эксперты, которые расскажут о том, какие существуют модели рынка земли и как лучше адаптировать зарубежный опыт в современных украинских реалиях», - комментирует оргкомитет форума.

Среди участников к обсуждению: Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, депутат верховной рады Украины Алексей Мушак, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Иван Мирошниченко, экс-министр аграрной политики Литвы Казис Старкявичус, председатель правления «Сварог Вест Груп» Андрей Гордийчук, заместитель руководителя проекта USAID Агроинвест Александр Калиберда, председатель Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Андрей Дикун, заместитель председателя ВАР Михаил Соколов и руководители ведущих хозяйств членов ВАР, Ассоциации Производителей Молока, Ассоциации «Свинари Украины» и НАЦУ «Укрцукор».

Все желающие смогут высказаться через интерактивное голосование и обсуждение на панельной дискуссии, а по завершению подпишут обращение с единой позицией по отношению к рынку земли и направят ее Президенту и Премьер-министру Украины.

Кроме того, состоится панельная дискуссия относительно распределения государственных дотаций для сельскохозяйственных предприятий, оказавшихся в кризисной ситуации и ориентированных на внутренний рынок (отрасли животноводства, овощеводства, птицеводства, садоводства и виноградарства).

«Наши хозяйства уже начали получать первые выплаты, однако, это совсем не то, что обещало нам правительство. Система сработала неэффективно, уровень дотаций не соответствует ожиданиям аграриев, ведь формула их начисления, предложенная ГФС, занижает объем выплат», - комментируют организаторы.

Также, представители ЕБРР, IFC и USAID расскажут о действующих программах финансирования для малого и среднего агробизнеса, финансовых инструментах и дополнительных методах привлечения инвестиций. Александр Буюкли, председатель Первого украинского сельскохозяйственного кооператива «ПУСК» презентует первый украинский опыт кооперирования.

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