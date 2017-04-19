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Украинцам стали чаще отказывать в визах в США

Украинцам стали чаще отказывать в визах в США
Фото из открытых источников

В целом в 2016 году было выдано почти 10,5 млн американских виз

19.04.17 118
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В 2016 году доля отказов украинцам в американских визах типа B (бизнес - и туристические визы) превысила отметку в 40%. Такие данные приводит сайт Бюро консульских служб Государственного департамента США, передает Deutsche Welle.

Для сравнения, в 2015 году процент отказов составил 34%. В 2014 этот показатель находился на уровне 27%, примерно таким же он был и за год до того.

В то же время на сайте сообщается, что общее количество выданных американских виз украинцам в 2016 году составило свыше 72,5 тысяч. В 2015 году их было выдано еще больше - более 77 тысяч. В 2014 этот показатель составлял всего лишь около 63 тысяч. В целом в 2016 году, включительно с рабочими, было выдано почти 10,5 млн американских виз.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ под названием "Покупай американское и нанимай американцев". Этим документом он поручает министерствам юстиции, труда и нацбезопасности предложить меры по изменению порядка выдачи американских рабочих виз типа H-1B.

Трамп стремится отфильтровать неквалифицированных работников, которые приезжают из-за рубежа и, по его мнению, "занимают" рабочие места граждан США.

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