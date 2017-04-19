Насалик хочет поменять российский антрацит на американский

Министерство подало в кабмин документы о том, чтобы запретить ввоз с российской стороны энергетической группы угля

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины подало в правительство страны документы о запрете импорта угля из России.

Об этом заявил глава ведомства Игорь Насалик.

"Министерство подало в кабмин документы о том, чтобы запретить ввоз с российской стороны энергетической группы угля", - цитируют его украинские СМИ.

Насалик отметил, что на данный момент Украина рассчитывает заключить контракт на поставку угля антрацитовой группы из США. "Это выгодно и по логистике, мы выиграем около 60% по логистике оттуда, плюс там сейчас интересная цена. Они нам сказали, что сейчас готовы давать 300-350 тыс. тонн в месяц, это за год 3,5-4 млн тонн. Если мы договоримся по этому контракту, то нам не будут нужны все остальные", - добавил он.

По данным главы ведомства, якобы существует теневая схема, по которой уголь с неподконтрольных территорий Донбасса будет направляться на обогатительные фабрики Ростовской области, а затем по более высокой цене предлагаться Украине.

Напомним, из-за дефицита антрацитового угля ввиду блокады железных и автомобильных дорог в Донбассе, правительство страны 15 февраля одобрило распоряжение "О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии", предусматривающее введение чрезвычайного положения в энергетике сроком на месяц. Согласно этому решению, энергетический комплекс Украины переходит в ручной режим управления государством. На данный момент режим в энергетике дважды продлевался.