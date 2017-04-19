Указ о реогранизации СНБО вступил в силу

В Совете отменены службы по вопросам обороны и безопасности

Указ президента Украины Петра Порошенко №109 от 14 апреля, направленный на реорганизацию структуры аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), опубликован в официальном издании "Урядовый курьер" и вступает в силу сегодня, 19 апреля.

В структуре аппарата СНБО остаются секретарь СНБО, его первые заместители и просто заместители, руководитель аппарата, служба по вопросам внешней безопасности, служба по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества, служба по вопросам информационной безопасности, служба стратегического планирования и анализа, юридическая служба, служба Главного ситуационного центра, служба организационной работы и контроля, служба координационной и административной работы, финансово-экономическая служба, служба управления персоналом, служба режимно-секретной работы, служба обеспечения доступа к публичной информации, служба по вопросам экономической, социальной и энергетической безопасности.

В то же время отменены служба по вопросам обороны и служба безопасности.

Созданы служба по вопросам внутренней безопасности, служба по вопросам обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности, служба по вопросам национальной безопасности в военной сфере, служба по вопросам мобилизации, а также служба по вопросам развития и информационных технологий.

Напомним, коалиция не обсуждает переформатирование правительства.