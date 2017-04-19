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Киев оказался в десятке самых дешевых туристических городов мира

Киев оказался в десятке самых дешевых туристических городов мира
Фото из открытых источников

Туристу в столице Украины необходимо потратить на отель, питание, такси, напитки и развлечения в среднем 55 долларов в день

19.04.17 98
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Киев вошел в топ-10 самых дешевых туристических направлений мира по версии туристического интернет-портала Hoppa.

Туристу в столице Украины необходимо потратить на отель, питание, такси, напитки и развлечения в среднем 55 долларов в день. Таким образом, Киев занял седьмую строчку рейтинга.

Самым дешевым городом оказалась София, где туристу в среднем придется потратить 46 долларов в день. На втором месте разместился Каир, с показателем в 47 долларов, а замыкает тройку испанский город Картахена с показателем в 47.8 долларов.

Топ-10 самых дешевых туристических направлений

1. София – $46

2. Каир – $47

3. Картахена – $47.8

4. Бухарест – $52.8

5. Анталия – $52.9

6. Сиемреап – $53

7. Киев – $55

8. Манила – $56.5

9. Мехико – $60.3

10. Слима – $62.2

Напомним, китайцы признаны самыми щедрыми туристами в мире.

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