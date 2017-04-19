Киев оказался в десятке самых дешевых туристических городов мира

Киев вошел в топ-10 самых дешевых туристических направлений мира по версии туристического интернет-портала Hoppa.
Туристу в столице Украины необходимо потратить на отель, питание, такси, напитки и развлечения в среднем 55 долларов в день. Таким образом, Киев занял седьмую строчку рейтинга.
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Самым дешевым городом оказалась София, где туристу в среднем придется потратить 46 долларов в день. На втором месте разместился Каир, с показателем в 47 долларов, а замыкает тройку испанский город Картахена с показателем в 47.8 долларов.
Топ-10 самых дешевых туристических направлений
1. София – $46
2. Каир – $47
3. Картахена – $47.8
4. Бухарест – $52.8
5. Анталия – $52.9
6. Сиемреап – $53
7. Киев – $55
8. Манила – $56.5
9. Мехико – $60.3
10. Слима – $62.2