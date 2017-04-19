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Главная » Страна » Армия Украины занимает 8 место в Европе по обороноспособности, - Порошенко

Армия Украины занимает 8 место в Европе по обороноспособности, - Порошенко

Армия Украины занимает 8 место в Европе по обороноспособности, - Порошенко
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Украина тратит на оборону 5% ВВП

19.04.17 414
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия занимает 8 место в Европе по обороноспособности. Об этом сообщает пресс-служба главы.

"Если вам нужен тот, кто руководствуется принципами, а не страхом, то взгляните на Украину. Ежегодно на оборону мы тратим 5% нашего ВВП - больше, чем некоторые члены НАТО. Сегодня, украинская армия занимает 8 место в Европе", - заявил Порошенко.

По его словам, это единственная армия, которая не только столкнулась с агрессией Российской Федерации, но и способна ее эффективно сдерживать.

"Кремль одержим своим империалистическим прошлым. Стремление России к гегемонии не остановится на Украине. Вчера это были Приднестровье и Грузия. Сегодня - Украина и Сирия. Кто же следующий?", - резюмировал президент.

Ранее сообщалось о заявлении Петра Порошенко, что без санкций Запада агрессия Российской Федерации продолжилась бы вглубь Европы. Президент считает, что Путин начал военные действия из "чувства безнаказанности".

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