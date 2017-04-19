Фонд госимущества получил временного руководителя

Исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) назначен Дмитрий Парфененко. Об этом сообщила пресс-служба ФГИ.
"Приказом ФГИУ от 18 апреля исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины назначен Парфененко Дмитрий Николаевич", - говорится в сообщении.
В ФГИ добавили, что Парфененко является первым заместителем председателя Фонда, и обязанности руководителя будет выполнять до назначения председателя в установленном законодательством порядке.
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Напомним, 13 апреля Верховная Рада уволила Игоря Билоуса с должности главы Фонда государственного имущества Украины.
Билоус был назначен председателем Фонда государственного имущества Украины 18 мая 2015 года. 10 апреля он написал на своей странице в Facebook о том, что принял решение уйти с занимаемой должности.