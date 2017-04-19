Следующий циклон накроет снегом Одесскую область

В Украину идет еще один циклон с юго-запада, который накроет снегом Одесскую область. Об этом сообщила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает 112.ua.

"В Украине 20-21 апреля на севере выпадет сильный снег, на юге пройдут сильные дожди. Далее циклон будет перемещаться через центральные, южные области на восток", - отметила она.

По словам руководителя агрометеорологического отдела, после 23 апреля циклоны начнут покидать Украину, но холодные процессы все еще сохранятся. Меньше всего осадков будет в Киеве. Прогнозируется потепление с 26 апреля до +13...15, возможно, до +20.

Ранее сообщалось, что погоду в Украине 18-19 апреля определяет холодный воздух арктического происхождения. За половину суток 19 апреля из-за аномальных погодных условий и нарушения правил движения в Украине погибли 7 человек. Наиболее сложная ситуация в Харькове и Днипре, где прошли сильные снегопады, также неблагоприятная погода наблюдается в Полтавской и Запорожской областях.