Укрзализныця назначила два дополнительных поезда на 21-24 апреля

По маршруту Киев - Ивано-Франковск - Рахов и Киев - Ужгород

Компания Укрзализныця назначила 2 дополнительных поезда с 21 по 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезд №217/218 "Киев - Ивано-Франковск - Рахов" отправится из Киева 21 апреля в 15:22 и прибудет в Рахов на следующий день в 07:15.

Обратно из Рахова поезд отправится 23 апреля в 17:38 и прибудет в Киев в понедельник, 24 апреля, в 09:16.

В составе поезда купейные и плацкартные вагоны, поезд проследует через Шепетовку, Львов, Ивано-Франковск и Ворохту.

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Поезд №207 "Киев - Ужгород" отправится из Киева 21 апреля в 17:24 и прибудет в Ужгород на следующий день в 9:29.

Обратно поезд назначен с отправлением из Ужгорода 23 апреля в 13:05, а его прибытие в Киев - на следующий день в 05:00.

Поезд проследует через Мукачево, Славское, Львов, Тернополь и Хмельницкий.

В составе поезда плацкартные и купейные вагоны.