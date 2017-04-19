В Черном море в районе Керченского пролива, где потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала" с украинцами на борту, продолжаются поиски тел. По состоянию на середину дня 19 апреля на поверхность подняли тела трех погибших, сообщают РИА Новости со ссылкой на спасателей.

Удалось спасти одного моряка. Его состояние очень тяжелое из-за сильного переохлаждения.

По данным Росморречфлота, спасенным оказался украинец Константин Черненко, моторист сухогруза. Его подобрал танкер "Волганефть-18", который подошел к месту аварии практически сразу после ЧП.

После оказания первой медицинской помощи спасенного моряка отправили в больницу Керчи.

Пропавшими без вести до сих пор считаются восемь человек.

В то же время российские СМИ опубликовали фамилии членов экипажа судна, которое утонуло ночью 19 апреля. В списке - 12 человек, среди них 9 граждан Украины, двое россиян и один грузин.

Список:

Глазко И. - Украина

Ведерников А. - Россия

Меснянкин А. - Украина

Синюк Д. - Украина

Патеев Д. - Россия

Пантюхов А. - Украина

Каджая Л. - Грузия

Ганчевский Н. - Украина

Бицюра А. - Украина

Черненко К. - Украина

Гончаренко А. - Украина

Свечкарь М. - Украина (кок)

Поиски усложняют высокие волны и сильный ветер.

Кроме того, место ЧП загрязнено нефтепродуктами - по предварительным данным, сухогруз перевозил 19 тонн дизельного топлива и более полутора тонн моторного масла. Для предотвращения дальнейшего загрязнения Черного моря там поставят боновые заграждения.

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Напомним, в Черном море потерпело крушение грузовое судно "Герои Арсенала". Инцидент произошел в 14 км от линии строящегося Крымского моста около 4:00 утра среды, 19 апреля.

Сухогруз полностью ушел под воду. Предварительная причина крушения - сильный шторм.

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел подтвердил, что среди членов экипажа потерпевшего крушение судна "Герои Арсенала" находилось 9 граждан Украины.