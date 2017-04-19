Президент Международного суда ООН Ронни Абрагам начал объявлять решение относительно запроса Украины о введении временных мер к РФ в рамках дела "Украина против России". Приказ зачитывается во Дворце мира в Гааге, передает УНИАН.

Процедура продлится около часа. Последняя часть документа - выводы - будет зачитана президентом суда исключительно на французском языке, после чего регистратор продублирует тот же текст на английском.

Ожидается, что сначала суд определит, подлежит ли украинский запрос о временных мерах его юрисдикции (prima facie). При этом решение будет предоставлено по обеим конвенциям - Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. И уже потом в постановлении будет непосредственно говориться о временных мерах.

Напомним, Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжению нарушений прав человека со стороны РФ в период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и в Донбассе.

6-9 марта в Гааге состоялись слушания по делу Украины против России. В ходе слушаний представители РФ полностью отвергли предъявленные обвинения, заявив, что никаких законодательных или фактических оснований для введения мер нет.

Иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Украина подала иск на основании нарушения Россией двух конвенций - Конвенции о предотвращении финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и требует от РФ прекратить финансирование незаконных вооруженных формирований в Донбассе и восстановить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.

Пока неизвестно, когда именно Международный суд ООН сможет начать рассмотрение дела "Украина против России" по существу. Об этом будет проинформировано за 6-8 месяцев до соответствующего заседания.