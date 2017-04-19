Суд ООН утвердил, что имеет право на ограничительные меры по иску "Украина против России"

Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу "Украина против России", признав за собой юрисдикцию prima facie для рассмотрения данного дела. Об этом сообщил на открытых слушаниях в Гааге председатель Суда Ронни Абрахам, передает Европейская правда.

"Суд считает, что, по крайней мере, часть аргументов Украины подпадают под юрисдикцию prima facie суда", - заявил он, комментируя обвинения Украины по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Что касается Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то Украина должна выполнить ряд условий, в частности, о предыдущих досудебных консультациях с РФ. Суд ООН признал, что Украина выполнила эти требования, исходя из предоставленных записей встреч (Украины и РФ).

"Представляется, что спор невозможно было решить с помощью переговоров", - добавил Ронни Абрахам.

Напомним, Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжению нарушений прав человека со стороны РФ в период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и в Донбассе.

6-9 марта в Гааге состоялись слушания по делу Украины против России. В ходе слушаний представители РФ полностью отвергли предъявленные обвинения, заявив, что никаких законодательных или фактических оснований для введения мер нет.

Иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Украина подала иск на основании нарушения Россией двух конвенций - Конвенции о предотвращении финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и требует от РФ прекратить финансирование незаконных вооруженных формирований в Донбассе и восстановить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.

Пока неизвестно, когда именно Международный суд ООН сможет начать рассмотрение дела "Украина против России" по существу. Об этом будет проинформировано за 6-8 месяцев до соответствующего заседания.