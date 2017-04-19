Суд ООН согласился на введение временных мер против РФ для защиты меньшинств в Крыму

Суд пришел к выводу, что крымские татары и этнические меньшинства в Крыму остаются уязвимыми

Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. Об этом сообщил на открытых слушаниях в Гааге председатель Суда Ронни Абрахам, передает Европейская правда.

Суд рассматривает нарушения в рамках нарушения положений Конвенции о предотвращении всех форм расовой дискриминации.

Суд отметил, что нарушение статей 2 и 5, на которые ссылается украинская сторона, направлены на защиту физических лиц от проявлений дискриминации. На введение временных мер сторона может ссылаться только тогда, когда есть свидетельства об актах расовой дискриминации.

"Относительно предоставленных суду свидетельств, некоторые из них отвечают определению дискриминации, например в части введения обучения украинскому языку для этнических украинцев. На данный момент суд пришел к выводу, что крымские татары и этнические меньшинства в Крыму остаются уязвимыми. В этом отношении суд принимает во внимание доклад о ситуации с правами человека в Украине", - сказал Абрахам.

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Среди прочего, суд обязал РФ:

- Воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, включая возобновление деятельности Меджлиса;

- Обеспечить ведение обучения на украинском языке.

Также суд наложил на обе стороны обязательства избегать нарушений Конвенции о предотвращении всех форм расовой дискриминации.

"Суд отмечает, что требования или параметры для применения временных мер по Конвенции по предотвращению расовой дискриминации являются действительными и таким образом суд принимает решение, чтобы такие меры были указаны, и чтобы они были полностью или частично указаны по тем статьям, о которых говорила украинская сторона", - добавил Абрахам.

Напомним, Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжению нарушений прав человека со стороны РФ в период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и в Донбассе.

6-9 марта в Гааге состоялись слушания по делу Украины против России. В ходе слушаний представители РФ полностью отвергли предъявленные обвинения, заявив, что никаких законодательных или фактических оснований для введения мер нет.

Иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Украина подала иск на основании нарушения Россией двух конвенций - Конвенции о предотвращении финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и требует от РФ прекратить финансирование незаконных вооруженных формирований в Донбассе и восстановить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.

Пока неизвестно, когда именно Международный суд ООН сможет начать рассмотрение дела "Украина против России" по существу. Об этом будет проинформировано за 6-8 месяцев до соответствующего заседания.