В рамках официальной программы «Евровидения» в Киеве пройдет Kyiv Art Week при участии 23 галерей из 5 стран мира. Киевляне и гости столицы смогут не только увидеть работы всемирно известных авторов, от Пабло Пикассо до Альберто Джакометти, но и попробовать себя в роли художника

С 4 по 7 мая 2017 года в столице во второй раз пройдет Kyiv Art Week. Неделя искусства – известный международный формат, который позволяет посетителю за короткое время познакомиться со всеми видами искусства. Главным мероприятием Art Week, которая объединит 5 музеев и десятки выставочных проектов, станет арт-ярмарка, которая соберет в помещении БЦ «Торонто-Киев» 23 галереи из 5 стран мира. В рамках специального проекта Kyiv Art Week презентует «Музей частных коллекций» ― избранные произведения искусства, которые хранятся в частных коллекциях и раньше не экспонировались. Среди художников, чьи работы будут представлены, есть выдающиеся имена: Пабло Пикассо, Хельмут Ньютон, Рой Лихтенштейн, Роберт Индиана, Дэвид Хокни и другие.

«Kyiv Art Week создан силами кураторов, культурных менеджеров города, экспертов в сфере искусства, ряда частных и корпоративных инициатив. Мы уверены, что будущее за форматами, которые объединяют бизнес и культуру, ― говорит куратор и организатор Kyiv Art Week Евгений Березницкий. ― Также я рад огласить, что один из украинских художников, работы которого будут представлены в рамках Kyiv Art Week, получит специальную премию Eterna Art Prize – поездку на Венецианскую биеннале 2017».

«Мы рады, что сможем познакомить киевлян и гостей столицы с работами всемирно известных авторов, ― говорит куратор Игорь Абрамович. ― Символично, что рядовому зрителю работа Liberte, from: Memoire de la Liberte выдающегося художника ХХ века Роя Лихтенштейна напоминает украинский флаг. На самом же деле она была создана в 1991 году и позже представлена в ООН в проекте, приуроченном к празднованию принятия Всеобщей декларации прав человека». Кроме того, в рамках Kyiv Art Week пройдут 5 музейных выставок, многочисленные мастер-классы и лекции. Образовательную программу второго Kyiv Art Week разработала куратор и арт-критик Лизавета Герман.

Основные локации Kyiv Art Week:

1. Бизнес-центр «Торонто-Киев», ул. Большая Васильковская, 100. KYIV ART FAIR, Стоимость посещения 50 грн. 2. Национальный художественный музей Украины, ул. М. Грушевского, 6.Открытие выставки «Львов. СОЮЗники» 5 мая в 17:00. Стоимость посещения – по условиям музея.

Национальный музей Тараса Шевченко, бул. Т. Шевченко, 12.

Презентация проекта Зинаиды Лихачевой «Мост» 5 мая в 18:00.

Стоимость посещения – по условиям музея.

Музей истории Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7.

Кураторская экскурсия по проекту Евгения Карася «Киевский пейзаж» 6 мая в 14:00.

Стоимость посещения – по условиям музея.

Музей Ханенко, ул. Терещенковская, 15.

Открытие проекта «Царство флоры» 6 мая в 16:00.

Стоимость посещения – по условиям музея.

Национальный музей «Киевская картинная галерея», ул. Терещенковская, 9.

Проект «Василий Верещагин. Опасное путешествие длиною в жизнь».

Стоимость посещения – по условиям музея.