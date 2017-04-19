Отопительный сезон возобновили в еще одном городе

В связи со снижением среднесуточной температуры воздуха в течение трех суток ниже 8˚С в Полтаве возобновили подачу теплоснабжения.
Соответствующий приказ сегодня, 19 апреля, подписал мэр города Александр Мамай, сообщает пресс-служба Полтавского городского совета.
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Напомним, накануне в связи с непогодой отопительный сезон возобновили в Ивано-Франковске, Кременчуге, Львове. В то же время, в Киевской городской государственной администрации сообщили, что не собираются возобновлять теплоснабжение. Заместитель столичного мэра Петр Пантелеев мотивировал такое решение тем, что "уже в конце недели снова потеплеет, а восстановление подачи отопления является сложным технологическим процессом".