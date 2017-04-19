Международный суд ООН обязал Россию и Украину выполнять Минские соглашения

Суд также напомнил, что Совбез ООН обязал страны разработать комплекс мер по выполнению договоренностей

Международный суд ООН обязал Россию и Украину выполнять все положения Минских договоренностей. Об этом объявляя промежуточное решение суда, заявил судья Абрахам, передает 112 Украина.

Суд напомнил, что Совет безопасности ООН призывал и Россию и Украину разработать комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

"Суд хочет напомнить сторонам, что Совет Безопасности в резолюции 2202 от 2015 года определил пакет мер, касающихся внедрения Минских соглашений, которые были приняты и подписаны в Минске 12 декабря 2015, что стороны должны делать все необходимое для внедрения этого пакета документов, чтобы решить конфликт в восточных регионах Украины мирным путем", - сказал судья Абрахам.

Суд решил не вводить других мер для разрешения ситуации на востоке Украины.

Ранее Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. В частности суд, суд обязал РФ воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить ведение обучения на украинском языке.

При этом суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. По мнению суда, Украина не смогла оказать, что запрошенные временные меры остановят причинение непоправимого ущерба, а также не предоставила достаточной доказательной базы для того, чтобы доказать умышленность финансирования Россией субъектов "ЛНР" и "ДНР".