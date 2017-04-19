Апелляционный суд решил снять арест с паспортов Насирова

Но забрать их отстраненный глава ГФС все равно не сможет

Апелляционный суд снял арест с паспортов отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Решение суда первой инстанции отменено. Вынесено новое постановление, в котором суд постановил снять арест с документов - паспорта гражданина Украины, двух паспортов для выезда за границу, а также дипломатического паспорта и идентификационного кода", - отметили в пресс-службе.

В то же время под арестом остаются золотые слитки, несколько часов различных марок, денежные средства и гербовая печать с надписью "Государственная фискальная служба".

При этом Насиров все равно не сможет воспользоваться своими документами, поскольку остается в силе постановление суда о его аресте с возможностью внесения залога, в соответствии с которым чиновник является невыездным и обязан сдать все документы в НАБУ.

Напомним, отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках "газового дела" безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.