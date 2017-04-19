Дата начала рассмотрения судом ООН иска Украины против РФ по существу станет известна в мае

Международный суд ООН определит дату начала рассмотрения иска Украины против России по существу в мае. Об этом в ходе брифинга сообщила представитель Украины в Международном суде ООН, заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, передает 112 Украина.

"Мы выходим на следующую стадию. Следующая стадия - рассмотрение дела по существу. В мае мы будем собираться здесь (в Международном суде ООН, - ред.) сторонами для того, чтобы суд определил, каким именно будет расписание календаря рассмотрения дела по существу. В мае будет встреча, на которой будет определен календарь рассмотрения дела по сути", - отметила она.

Ранее Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. В частности суд, суд обязал РФ воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить ведение обучения на украинском языке.

При этом суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. По мнению суда, Украина не смогла оказать, что запрошенные временные меры остановят причинение непоправимого ущерба, а также не предоставила достаточной доказательной базы для того, чтобы доказать умышленность финансирования Россией субъектов "ЛНР" и "ДНР".