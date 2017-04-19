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Главная » Страна » Украина довольна решением Международного суда ООН, - Зеркаль

Украина довольна решением Международного суда ООН, - Зеркаль

Украина довольна решением Международного суда ООН, - Зеркаль
Елена Зеркаль / Фото из открытых источников

Главное, что суд признал свою юрисдикцию

19.04.17 19
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Украина положительно оценивает вынесенное Международным судом ООН промежуточное решение по иску против Российской Федерации. Об этом в ходе брифинга сообщила представитель Украины в Международном суде ООН, заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, передает 112 Украина.

"Все боялись, что не будет приниматься юрисдикция, особенно по Конвенции по финансированию терроризма. Суд признал, что она есть, суд признал наличие нарушений, суд даже признал, что наличие этого спора никак не препятствует минскому процессу, и что стороны могут продолжать минский процесс, и судебное разбирательство как обязательство параллельно, и никто ничего не имитировал. Поэтому для нас это решение является действительно очень позитивным, особенно учитывая то, что россияне просили вообще отвергнуть наши требования и не принимать решения. Для нас это действительно победа", - отметила она.

Напомним, сегодня, 19 апреля, Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. В частности суд, суд обязал РФ воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить ведение обучения на украинском языке.

При этом суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. По мнению суда, Украина не смогла оказать, что запрошенные временные меры остановят причинение непоправимого ущерба, а также не предоставила достаточной доказательной базы для того, чтобы доказать умышленность финансирования Россией субъектов "ЛНР" и "ДНР".

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