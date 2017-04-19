ГПУ направила в Испанию документы для экстрадиции матери Онищенко

Инессу Кадырову подозревают в организации "газовой схемы", нанесшей государству ущерб на 3 млрд грн

Генеральная прокуратура Украины направила компетентным органам Испании документы, необходимые для начала процедуры экстрадиции в Украину Инессы Кадыровой - матери народного депутата Александра Онищенко, подозреваемой в соучастии с ним в организации так называемой "газовой схемы".

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин, передает Еспресо.TV.

"Уже отправили запрос", - сказал он. По словам Енина, документы для экстрадиции были отправлены в среду.

Напомним, Инесса Кадырова, по версии следствия, является организатором так называемой "газовой схемы", вследствие действия которой интересам государства нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

30 марта 2017 года по ориентировке департамента Интерпола и Европола Украины Кадырову задержали в Испании.