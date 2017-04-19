Обновленный велотрек в Киеве откроют 20 мая, - КГГА

Открытие столичного велотрека и центра велосипедной культуры запланировано на 20 мая 2017 года. Об этом сообщил заместитель столичного мэра Александр Спасибко во время инспекции реставрации комплекса Киевского велотрека, который расположен в Шевченковском районе, передает пресс-служба КГГА.

"После завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию город не только спасет памятник архитектуры и истории, один из старейших в Европе велотреков, и получит спортивный объект, который будет отвечать современным требованиям к сооружениям такого класса, но и превратит территорию вокруг велотрека в настоящий центр велосипедной культуры Киева. По состоянию на сегодня выполнение объемов работ составляет 90%", – рассказал Александр Спасибко.

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Он также сообщил, что сейчас идут финишные работы по восстановлению полотна велотрека с устройством современного спортивного покрытия, завершена реконструкция административно-спортивного здания с обустройством помещений для нужд спортсменов (раздевалки, душевые, медпункт, тренажерный зал, сайклинг-студия, мастерская для ремонта и боксы для хранения велосипедов), восстановлены трибуны на 280 зрителей.

Кроме того, построено кафе и подземный паркинг на 40 машино-мест с возможностью парковки микроавтобусов, используемых велокомандами. Благоустроена территория вокруг велотрека, создано совместное общественное пространство с парком им. А. Гончара. К открытию в парке проведут ландшафтные работы и высадят зеленые насаждения.

Напомним, в 2017 году в Киеве планируют построить четыре новых веломаршрута.