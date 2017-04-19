Оболонский районный суд вызывает беглого экс-президента Виктора Януковича на заседание по делу о госизмене, которое состоится 4 мая. Соответствующая повестка опубликована на сайте "Судебная власть Украины".
Обвиняемый должен прибыть на 10 часов.
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Фото: ob.ki.court.gov.ua
Напомним, что 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.