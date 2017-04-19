Генпрокуратура возбудила уголовное дело против судьи, рассматривающего иск Шокина

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении судьи Валентина Мороза, возглавляющего судейскую коллегию Высшего Административного суда Украины, которая рассматривает иск Виктора Шокина о восстановлении в должности генпрокурора. Об этом пишут Українські новини.

Соответствующая запись № 42017000000001050 появилась в реестре досудебных расследований 4 апреля. Согласно фабуле, должностных лиц Высшего административного суда Украины подозревают в том, что в 2016-2017 годах они умышленно внесли неправдивые сведения в автоматизированную систему документооборота по поводу возможности судей принимать участие в процессе и их полномочий.

Речь идет о результатах автоматизированного распределения иска Общественного союза "Ассоциации органов самоорганизации населения города Киева" к Киевсовету по поводу незаконного, по мнению активистов, строительства на берегу Днепра. Рассмотрение этого дела проводил Валентин Мороз, который ныне возглавляет судейскую коллегию по делу Виктора Шокина о восстановлении в должности.

Напомним, 28 марта стало известно, что бывший генеральный прокурор Виктор Шокин пытается через суд восстановиться в должности. Соответствующий иск он подал в Высший административный суд.