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Генпрокуратура возбудила уголовное дело против судьи, рассматривающего иск Шокина

Генпрокуратура возбудила уголовное дело против судьи, рассматривающего иск Шокина
Фото из открытых источников

Валентина Мороза подозревают в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему документооборота  

19.04.17 1719
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Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении судьи Валентина Мороза, возглавляющего судейскую коллегию Высшего Административного суда Украины, которая рассматривает иск Виктора Шокина о восстановлении в должности генпрокурора. Об этом пишут Українські новини.

Соответствующая запись № 42017000000001050 появилась в реестре досудебных расследований 4 апреля. Согласно фабуле, должностных лиц Высшего административного суда Украины подозревают в том, что в 2016-2017 годах они умышленно внесли неправдивые сведения в автоматизированную систему документооборота по поводу возможности судей принимать участие в процессе и их полномочий.

Речь идет о результатах автоматизированного распределения иска Общественного союза "Ассоциации органов самоорганизации населения города Киева" к Киевсовету по поводу незаконного, по мнению активистов, строительства на берегу Днепра. Рассмотрение этого дела проводил Валентин Мороз, который ныне возглавляет судейскую коллегию по делу Виктора Шокина о восстановлении в должности.

Напомним, 28 марта стало известно, что бывший генеральный прокурор Виктор Шокин пытается через суд восстановиться в должности. Соответствующий иск он подал в Высший административный суд.

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