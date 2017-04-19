ГСЧС предупреждает: Украину ожидают сложные погодные условия

По прогнозу Гидрометцентра 20-21 апреля в связи с перемещением очередного активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

20 апреля в Карпатском регионе, Одесской, Николаевской областях, а 21 апреля – в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, а также усиление ветра до 15-20 м/сек.

Вместе с тем, отмечается, что 20-22 апреля сохранится холодная погода: ночью заморозки 0-5°, в северных, а 21 апреля и в западных областях на почве до 8°, днем температура 1-8° тепла.

Напомним, в связи с непогодой отопительный сезон возобновили в Ивано-Франковске, Кременчуге, Львове, Полтаве. В то же время, в Киевской городской государственной администрации сообщили, что не собираются возобновлять теплоснабжение. Заместитель столичного мэра Петр Пантелеев мотивировал такое решение тем, что "уже в конце недели снова потеплеет, а восстановление подачи отопления является сложным технологическим процессом".