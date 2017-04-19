Непогода в Украине: без света остаются 505 населенных пунктов

Из-за неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 505 населенных пунктов в пяти областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Днепропетровской области остаются обесточенными 287 населенных пунктов (восстановлено электроснабжение в 11), в Харьковской – 127 (восстановлено в 24), в Полтавской – 53 (восстановлено в 20), в Запорожской - 24 (восстановлено в 12) и в Херсонской - 14 н (восстановлено в 2).

Кроме этого, из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2,5 тыс. деревьев: в Харьковской области– 1 тыс. 828 деревьев (убрано 372), Запорожской – 76 деревьев (убрано 73), Днепропетровской – 514 деревьев (убрано 74).

Пробки в Днепропетровской области уже ликвидированы с участием тяжелой инженерной техники ГСЧС.

"На дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет", - отмечается в сообщении.

К проведению работ всего привлечено 871 единиц техники и более 2,7 тыс. человек, в том числе от ГСЧС 128 ед. техники и 444 человека личного состава.

В настоящее время погодные условия на территории восточных и центральных областей стабилизировались, наблюдается местами слабый дождь в Донецкой области.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра 20-21 апреля в связи с перемещением очередного активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия.