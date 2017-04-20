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Самой красивой женщиной мира по версии журнал People признана Джулия Робертс

Самой красивой женщиной мира по версии журнал People признана Джулия Робертс
Джулия Робертс / Фото: People

Уже в пятый раз

20.04.17 48
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Журнал People назвал голливудскую актрису Джулию Робертс самой красивой женщиной 2017 года. Об этом пишет 112 Украина.

Робертс удостоена этого титула в рекордный пятый раз. Впервые она появилась на обложке номера "Самые красивые люди" в 1991 году, когда ей было всего 23 года.

Теперь, по словам 49-летней Робертс, она с трудом может поверить в случившееся.

Звезда фильма "Красотка" оставила своего друга и коллегу Джорджа Клуни далеко позади – он признавался самым сексуальным мужчиной среди живущих лишь дважды. 

Напомним, президент Российской федерации Владимир Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира в 2016 году по версии журнала Forbes.

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