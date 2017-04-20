Самой красивой женщиной мира по версии журнал People признана Джулия Робертс

Журнал People назвал голливудскую актрису Джулию Робертс самой красивой женщиной 2017 года. Об этом пишет 112 Украина.
Робертс удостоена этого титула в рекордный пятый раз. Впервые она появилась на обложке номера "Самые красивые люди" в 1991 году, когда ей было всего 23 года.
Теперь, по словам 49-летней Робертс, она с трудом может поверить в случившееся.
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Звезда фильма "Красотка" оставила своего друга и коллегу Джорджа Клуни далеко позади – он признавался самым сексуальным мужчиной среди живущих лишь дважды.
Напомним, президент Российской федерации Владимир Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира в 2016 году по версии журнала Forbes.