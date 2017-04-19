Гройсман видит себя на посту премьера до 2020 года

В ближайшие три года глава Кабмина обещает прорыв для Украины

Владимир Гройсман готов занимать должность Премьер-министра Украины до 2020 года. Об этом он сказал в вечернем эфире 24 канала, сообщает Укринформ.

"Вы знаете, я до 2020-го года абсолютно полностью связываю себя с активной борьбой за украинское государство и для меня это принципиально. Я для себя это решение принял, и я буду бороться. Здесь невозможно забегать вперед... Возможно, в качестве премьер-министра", – сказал Гройсман.

По его мнению, 2017 - 2019 годы могут быть годами прорыва для Украины, но это при условии, если будут приниматься не популистские, а качественные решения.

При этом, по словам премьера, в ближайшее время изменений в составе правительства не предвидится.

"В том, что команду надо усиливать, у меня нет сомнений, но о кадровых ротациях сейчас речь не идет", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что не думает о замене того или иного министра, ни одна кандидатура не обсуждается.